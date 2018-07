Deel dit artikel:











Gesink wint weer net geen rit: 'Het gaat een keer lukken' Foto: ANP

BAGNÈRES-DE-LUCHON - Robert Gesink had in de zestiende etappe van de Tour de France naar Bagnères-de-Luchon lange tijd kans op ritwinst. Uiteindelijk moest hij de overwinning laten aan de Fransman Julian Alaphillipe, die in de afdaling veel sneller ging dan de achtervolgers, onder wie Gesink. De Varssevelder kwam als zesde over de streep.