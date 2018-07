Miauww! Wie wil mijn nieuwe of tijdelijke baasje worden?

EDE - .

Het kittenseizoen is nu vol aan de gang, de kittens stromen nog net niet aan de lopende band binnen. Op dit moment hebben we al meer dan 80 kittens in verschillende gastgezinnen zitten! Maar dat is nog niet genoeg. Onze quarantaine raakt vol met verwilderde kittens en verwilderde/bange moederpoezen met tamme kittens. Specifiek voor deze twee groepen zoeken we nog gastgezinnen.



Het klinkt misschien een beetje spannend maar wees niet bang, wilde moederpoezen zullen je niet zomaar aanvallen zolang je ze niet klem zet in een hoek, ze zullen altijd de benen nemen als ze de kans krijgen. De kittens van die wilde moederpoezen zullen gewoon tam worden/blijven als ze voldoende in handen genomen en veel gesocialiseerd worden.

De verwilderde kittens zijn geen mensen gewend en zien ons als vreemde wezens. Je kunt je dan ook voorstellen dat zij uit angst wel hun best doen om mensen weg te jagen. Het is dan ook belangrijk dat je niet bang bent voor ze. Ze moeten veel in handen genomen worden zodat ze leren dat mensen ook best gezellig zijn en verder te socialiseren.



Wij regelen het voer, spullen, kattengrit, medische verzorging en een nieuw huisje als ze oud genoeg zijn. Het enige wat we van je vragen is eigen vervoer en veel tijd en enthousiasme om met ze aan de slag te gaan.

Daarnaast zijn er al een aantal kittens oud genoeg om vanuit de gastgezinnen een definitief thuis te zoeken.

Bent u al op vakantie geweest of blijft u dit jaar thuis en heeft u interesse in één van onze kittens?



Bent u het kattengezin wat er gezocht wordt? Laat hieronder uw reactie achter!