Zwemmen in de plas? Let op blauwalg en botulisme

DOETINCHEM - Met de hittegolf deze week voelt zwemmen voor velen als een eerste levensbehoefte. Maar op steeds minder plekken in de provincie is zwemmen verantwoord. Door de warmte zit er steeds vaker blauwalg of botulisme in het water. Dat blijkt uit metingen van de waterschappen.

Van de Bisonbaai in Ooij tot De Oude Pol in Nunspeet. Blauwalg komt van nature voor in zoet water. Bij hogere temperaturen en in stilstaand water dat rijk is aan voedingsstoffen, kan de bacterie snel groeien. De waterschappen controleren het zwemwater daarom extra veel de komende tijd.

Minder risico in grote plassen

Bob van IJzendoorn van het waterschap Rijn en IJssel controleert vandaag in Braamt en Dinxperlo. 'Het is schadelijk, vooral voor kinderen en dieren', vertelt hij. 'Blauwalg gaat pas groeien als het water boven de 25 graden is. Als een plas groter is, duurt het veel langer voordat het kan groeien.'

Met de aanhoudende hoge temperaturen verwacht Van IJzendoorn steeds meer zwemwater met blauwalg de komende tijd.

Huidirritatie en rode vlekken

'Sinds deze week gaat het echt snel', vertelt Vanya Ginsel van het waterschap. 'We meten daarom veel. We maken vaste rondes langs het zwemwater, maar gaan daarnaast ook op meldingen af.'

Zodra er iets gevonden wordt, raadt het waterschap af om het water aan te raken. Want dat kan huidirritatie, jeuk en rode vlekken veroorzaken.

