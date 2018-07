Waterschap: verbod op beregening met grondwater

STEENDEREN - Waterschap Rijn en IJssel stelt per direct een verbod in voor het onttrekken van grondwater voor beregening. Het betreft natuurgebieden nabij de Wiersse / Zwarte Veen / Hagenbeek, de Zumpe (Doetinchem) en het gebied tussen Steenderen en Rha. Overtreders kunnen rekenen op een boete oplopend tot 2000 euro.

Het gaat om een zone binnen 200 meter rond de zeer kwetsbare natuurgebieden. Deze natuur is in de zomer afhankelijk van waterstanden en extreem gevoelig voor verdroging. Al eerder was er een verbod op het onttrekken van oppervlaktewater in heel het werkgebied van het waterschap. Daarbij gaat het om bijvoorbeeld beken, sloten en vijvers.

Het waterschap roept daarnaast particulieren, bedrijven en andere organisaties op om zuinig om te gaan met grondwater in en om de kwetsbare natuurgebieden.

Volgens het waterschap is het sinds 1976 niet zo droog geweest in het gebied. De Achterhoek is sowieso een van de droogste gebieden van Nederland.

