Liveblog: Brand in Nationaal Park De Hoge Veluwe onder controle

15.51 In 1976 was het wekenlang kurkdroog. Ook toen woedde in de regio een grote brand.

15.48 De brand bij Ermelo is al uit.

15.45 Er woedt nu ook een brand in de buurt van Ermelo. Meer informatie daarover volgt.

15.43 Het blijft voorlopig kurkdroog en het wordt ook nog warmer. Pas op zaterdag gaat het in het gebied mogelijk regenen.

15.40 In de gemeente Ede gaan geplande controles van het zogeheten WAS-systeem door. Dit is geen alarm, zegt de brandweer en heeft niets te maken met de brand.

15.34 Op haar website meldt Stichting Het Nationale Park De Hoge Veluwe dat recreanten op eigen gelegenheid uit het park zijn. Er is geen gevaar, maar wandelaars en fietsers moeten het getroffen gebied mijden, zegt de stichting.

15.04 Het is al weken kurkdroog in de regio. Daardoor is het risico op brand groot. De brandweer waarschuwde kortgeleden al dat kijkers van brand de bluswerkzaamheden kunnen bemoeilijken.

15.00 Waar de brand woedt, geldt momenteel fase 2. Wat dat betekent, leest u hier.

14.53 Terugluisteren: Marjolein Deurloo met Monique Kokke van de Hoge Veluwe:

14.48 Verslaggever Marjolein Deurloo is in het gebied. Ze praat met Monique Kokke van De Hoge Veluwe. 'De brandweer is de brand meester', zegt ze. 'Vier hectare valt mee, het park bestrijkt in totaal 5000 hectare. De natuur herstelt zich hiervan. Het is voornamelijk heide die in brand staat.'

14.42 Hier ligt Oud Reemst, een buurtschap.

14.40 Op Facebook verzoekt de directie van het park wandelaars en fietsers het getroffen gebied (het gaat om de omgeving rond Oud Reemst) te mijden.

14.36 De natuurbrand lijkt onder controle, meldt de brandweer.

14.30 Woordvoerder Ten Westenend op Radio Gelderland:

14.22 Op dit moment staat 40.000 vierkante meter terrein in brand. De brandweer krijgt telefoontjes van campings en bewoners van chalets in de omgeving, maar paniek is niet nodig omdat de wind richting het park staat.

14.21 De Harderwijkerweg is dicht, meldt de brandweer.

14.18 Volgens een correspondent zouden de vlammen al zijn gedoofd. De brand is mogelijk ontstaan in de berm aan de rand van het park.

14.15 Nationaal Park De Hoge Veluwe zegt dat het gaat om een klein gebied in het zuiden van het park. Bezoekers hebben er geen last van en hoeven ook niet geëvacueerd te worden.

13.35 Eerste melding van brand via P2000, het alarmeringsnetwerk.