Brand Nijmegen: politie vermoedt brandstichting Foto: Omroep Gelderland

NIJMEGEN - De politie vermoedt dat er opzet in het spel is bij de brand in het bedrijfsverzamelgebouw op de Westkanaaldijk in Nijmegen. Dat bevestigt een woordvoerder dinsdag.

De brand ontstond in de nacht van zondag op maandag en werd vrij snel opgeschaald naar een 'zeer grote brand'. De rook trok over de nabijgelegen woonwijk Heseveld en bleef lang hangen. Enkele bewoners meldden dat ze misselijk wakker werden van de geur die door de brand ontstond. Wat de oorzaak van hun misselijkheid is, is niet bekend. 'Wij hebben geen meldingen binnengekregen over misselijkheid', zegt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Stankoverlast kan ze zich wel voorstellen. 'Het was erg windstil, de rook bleef hangen. Maar we hebben geen metingen verricht omdat de brand daar geen aanleiding voor gaf.'