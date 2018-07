Grote brand bij Nationaal Park de Hoge Veluwe

OTTERLO - Bij Nationaal Park de Hoge Veluwe woedt ter hoogte van Otterlo een natuurbrand. De brand werd om 12.45 uur gemeld. Twee pelotons brandweerwagens zijn al uitgerukt om de brand te blussen.

De Veiligheidsregio Gelderland-Midden meldt dat er waarschijnlijk snel meer voertuigen worden ingezet. Acht wagens zijn al bij de brand aanwezig.

Meerdere bomen in het Nationaal Park staan in brand. De rookwolken zijn in de verre omgeving te zien, waaronder bij GelreDome en Doorwerth.