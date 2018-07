Vanaf nu officiële hittegolf in Achterhoek

EIBERGEN - De temperatuur in de Achterhoek liep dinsdag tegen 11.30 uur op tot boven de 30 graden. De derde tropische dag in een serie van ten minste vijf zomerse dagen is daarmee een feit, dus is er nu sprake van een officiële hittegolf in de Achterhoek.

Omdat op het KNMI-weerstation in Hupsel bij Eibergen het al vanaf 12 juli iedere dag 25 graden of meer is geworden, telt de hittegolf met dinsdag erbij al 13 dagen. De eerste torpische dag was op 16 juli.



Ook op de Veluwe is sprake van een hittegolf. Het weerstation in Deelen bereikte dinsdagochtend ook 30 graden. Het Rivierengebied zal nog een dag langer moeten wachten. Daar werd het maandag net geen 30 graden.

Dinsdagochtend liep de temperatuur op het KNMI-weerstation in Deelen bij Arnhem op tot boven de 30 graden. Omdat het rond Arnhem al vanaf 12 juli iedere dag 25 graden of meer is geworden, telt de hittegolf daar met dinsdag erbij al 13 dagen.

Ook op het KNMI in De Bilt is het wachten op tropische dagen. Dat lukte vanaf 15 juli nog niet. De verwachting is dat dit dinsdag, woensdag en donderdag wel gebeurt. De hitte duurt zeker tot en met zaterdag.