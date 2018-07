Hond uit snikhete auto gered in Epe, eigenaar krijgt proces-verbaal

EPE - De politie heeft dinsdagmorgen in Epe een hond uit een snikhete auto gehaald. De eigenaar is inmiddels verhoord en krijgt een proces-verbaal.

Een vrouw die tegenover de plek waar de auto geparkeerd stond aan het werk was, waarschuwde de politie. 'Ik zat binnen en keek uit het raam en zag ineens een hond vanuit de binnenkant van de auto aan het raam krabbelen', vertelt Sylvia Dijkstra. 'Ik ben meteen opgesprongen en heb de politie gebeld. Die waren er gelukkig snel bij. Een van de agenten heeft toen de auto opengemaakt.'

Eenmaal uit de auto kwamen er meer mensen bij de hond kijken. 'Een mevrouw die langs kwam had net een koude matje voor haar eigen hond gekocht en heeft die uitgepakt om deze hond te helpen afkoelen', vertelt Dijkstra. Omdat het dier volgens agenten 'geruime tijd' in de auto heeft gezeten, schakelden ze ook de dierenambulance in om de hond te laten nakijken. Het gaat nu weer goed met de hond, meldt de politie.

De temperatuur in de auto loopt op deze snikhete dagen snel op, waarschuwt de politie.