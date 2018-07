Hond uit snikhete auto gered in Epe

EPE - De politie heeft dinsdagmorgen in Epe een hond uit een snikhete auto gehaald.

Buurtbewoners hadden de politie gewaarschuwd. Omdat het dier er volgens agenten 'geruime tijd' in heeft gezeten, schakelden ze de dierenambulance in. Hoe de hond eraan toe is, is nog niet bekendgemaakt.

De temperatuur in de auto loopt op deze snikhete dagen snel op, waarschuwt de politie.