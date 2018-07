Kent u een gezin met een ziek kindje dat een vakantie verdient?

EPE - .

De Gouden Zon is een vakantiezorgvilla, een logeerplek voor kinderen met een levensbedreigende of andere ernstige ziekte samen met hun ouders, broertjes en zusjes.

Als je er graag eens uit wilt met je gezin, maar je hebt een kind met een ernstige ziekte dan kun je terecht in Vakantiezorgvilla De Gouden Zon. Je kunt hier met het hele gezin logeren, heerlijk ontspannen en bijkomen. Ook (een deel van) de zorg kun je er aan toevertrouwen. Er is aandacht voor iedereen. Een plek waar iedereen geniet en weer nieuwe energie opdoet. Echt vakantie!



We bieden leuke activiteiten aan alle gezinsleden, die daar zin in hebben, aangepast aan jullie wensen. Vind je het fijn om eens te praten over alles wat je meemaakt? Ook daarvoor is alle ruimte.

En natuurlijk kan iedereen zich lekker ontspannen. Lekker in de tuin zitten, spelen, creatief bezig zijn, in de

sauna, een massage krijgen, wandelen in de natuur, of een uitstapje maken.



Van zondag 21 oktober tot en met donderdag 25 oktober hebben wij weer een vakantie in Beltrum.

Een gezin heeft afgezegd dus er is nog plaats voor een nieuw gezin.

Daarnaast zijn wij nog op zoek naar een pand waar wij het hele jaar door terecht kunnen voor onze vakanties.

Kent u een gezin die deze vakantie verdient? Laat hieronder uw reactie achter!