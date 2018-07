Veldschuur Malden dicht wegens asbest

MALDEN - De gemeente Heumen heeft maandagavond het Sportcentrum De Veldschuur in Malden gesloten nadat er asbest is aangetroffen. Alle activiteiten zijn tot nader orde opgeschort.

Omdat het gebouw gesloopt gaat worden heeft de gemeente een eerste visuele asbestinventarisatie laten uitvoeren. Deze is nodig voor de openbare aanbesteding van de sloop van het pand.

Er is asbest aangetroffen in de horeca-ruimte boven het plafond. Er zijn monsters genomen die nu worden onderzocht in een professioneel laboratorium. Nadat de uitslag ervan bekend is, maakt de gemeente eventuele vervolgstappen bekend.

Huurder LACO respecteert het besluit van de gemeente. De gemeente verwacht vandaag de uitslag van het onderzoek.