Deel dit artikel:











Laagstaande zon: auto in botsing met fietser Foto: Tim van Donkersgoed/Persbureau Heitink

ERMELO - Op de Suikerbakker in Ermelo is dinsdagmorgen een auto in botsing gekomen met een fietser.

Volgens de bestuurder zag hij door de laagstaande zon de fietser niet. De fietser liep verwondingen op aan het hoofd en een been. Hij is naar het ziekenhuis gebracht. De voorruit van de auto is verbrijzeld. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52