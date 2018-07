Hek om mast moet basejumpers beschermen tegen dodelijke parachutesprongen

AFFERDEN - Op een afgelegen plek ergens in een weiland in Afferden in het Land van Maas en Waal staat een 60 meter hoge elektriciteitsmast waar op 19 juli 2016 een basejumper vanaf is gesprongen. De vrouw van 28 kwam om het leven. Om te voorkomen dat basejumpers er weer in klimmen, heeft netbeheerder TenneT twee jaar later een 3 meter hoog hek gebouwd.

De vrouw maakte deel uit van een groep van vier personen, allemaal basejumpers. Dat zijn mensen die met een parachute van hoge plekken afspringen zoals flats, torens of (elektriciteits)masten. De mast in Afferden is al helemaal populair, omdat de wind op die locatie ook nog eens ontzettend gunstig is om naar beneden te parachuteren.

TenneT is het bedrijf dat de elektriciteitsmast heeft opgebouwd - het heeft zo'n 10.000 masten in heel Nederland. Maar, zoals woordvoerder Jeroen Brouwers aan Omroep Gelderland laat weten, TenneT heeft zich nooit verantwoordelijk gevoeld voor het incident. 'Het is niet onze verantwoordelijkheid, we waarschuwen mensen genoeg. Ze weten dat het om een hoogspanningsmast gaat, ze kennen de risico's. Ik bedoel, je weet ook dat je niet moet fietsen op de snelweg.'

Dure investering

'Uit veiligheidsoverwegingen hebben we nu toch een hek om de mast gebouwd', vertelt Brouwers. Het hek is ongeveer 3 meter hoog, met prikkeldraad en een deur zodat medewerkers eventueel onderhoud kunnen verrichten.

Of het hek de basejumpers zal ontmoedigen, is volgens Brouwers afwachten. Maar toch heeft het bedrijf de dure investering gemaakt. Volgens Brouwers is het prijskaartje de reden dat TenneT de hekken niet op andere plekken gaat neerzetten: 'Het is veel te duur.' Hoeveel het hek in Afferden kost, kan hij overigens niet zeggen. Daarnaast is het volgens hem ook lastig om een hek te bouwen omdat grondeigenaren zoals boeren dan niet op dat stuk grond hun werk kunnen doen.

Verder legt hij uit dat het geen makkelijke taak is om aan de top te komen: 'Mensen klimmen ook niet zomaar in de mast; een normale sterveling komt er niet. Er zit geen trap en je moet echt klimspullen meenemen wil je naar boven komen.'

Hoogste spanningsniveau in Nederland

Het gebeurt wel vaker dat basejumpers van elektriciteitsmasten afspringen. Vooral bij een mast zoals deze is dat ontzettend gevaarlijk, want er zit maar liefst 380.000 volt op; het hoogste spanningsniveau in Nederland.

'We krijgen wel vaker meldingen van basejumpers die van een mast springen. Ik heb geen idee hoe vaak het gebeurt, meestal zijn het ook afgelegen masten zoals die in Afferden. Tenzij iemand het meldt, weten wij ook niet hoe en wanneer er gesprongen wordt. En ja, als het fout gaat, dan hoor je het natuurlijk ook', besluit Brouwers.

