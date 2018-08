Gewerkt bij drukkerij Vada in Wageningen? Help meneer Baster met zijn pensioenpapieren!

WAGENINGEN - .

In de jaren 1978 t/m 1990 heb ik gewerkt bij Drukkerij Vada in Wageningen. Ik word nu 66 jaar en ga binnenkort met pensioen. Ik ben alleen mijn papieren kwijt wat gaat over mijn pensioen wat ik krijg vanuit de drukkerij. Ik heb van alles geprobeerd maar ik weet niet hoe ik aan mijn papieren kom. Het bedrijf is failliet gegaan en ik weet nog dat de laatste maandag wij allemaal moesten komen om de papieren in te vullen. Waar de papieren gebleven zijn is een raadsel.

Wie weet hoe meneer Baster zijn pensioen weer op orde krijgt? Heeft u ook gewerkt bij drukkerij Vada in dezelfde tijd als meneer? Of heeft u een andere tip? Laat hieronder uw reactie achter!