Fietser gewond bij aanrijding in Ede

EDE - Een fietser is dinsdagmorgen gewond geraakt bij een botsing met een auto op de Goorsteeg in Ede.

De aanrijding gebeurde rond 7.45 uur ter hoogte van de Molenweg. De fietser is met spoed overgebracht naar het ziekenhuis.

De klap is zo hard geweest dat de voorkant van de auto, waaronder de ruit en het dak, volledig is verbrijzeld. De fiets is in ten minste twee delen gebroken.

De verkeersongevallenanalyse doet onderzoek.