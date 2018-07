Hitteblog: in korte broek naar het werk, controle op veetransport

Hond in snikhete auto

In Epe bevrijdde de politie dinsdagochtend een hond uit een snikhete auto. Buurtbewoners hadden de hond zien liggen in de auto en schakelden de politie in om hem eruit te halen.

Controle op veetransport

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houden de omstandigheden tijdens veetransporten deze dagen extra goed in de gaten. Ze kijken naar de temperatuur in de wagens, de ventilatie en de hoeveelheid dieren die wordt vervoerd. Als het 35 graden of warmer wordt, gaat een vervoersverbod van start.

Stadsboerderij eerder dicht

Bij Natuurcentrum Arnhem komen met regelmaat klassen langs voor een leerzaam dagje over natuur en duurzaamheid. Via Facebook laat het natuurcentrum weten dat Stadsboerderij Presikhaaf in Arnhem-Noord en Stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem-Zuid vanaf nu wat eerder sluiten: om 15.00 uur in plaats van om 16.45 uur. 'Dan gaan wij de dieren extra vroeg verzorgen, zodat ze 's middags lekker in de schaduw kunnen liggen.'

Water voor bezoekers Harderwijk

In Harderwijk staat woensdag een aantal medewerkers van Parkeerbeheer klaar met flesjes water. Bezoekers die per auto naar de stad komen en parkeren op P2 krijgen als 'gastvrij gebaar' een flesje water overhandigd. De actie komt van de 'gele rakkers', een team van 32 studenten die zich inzet voor de gemeente.

Foto: ANP

Schademeldingen van boeren

Bij landbouwverzekeraar Vereinigte Hagel uit Smilde stromen de schademeldingen binnen. RTV Drenthe meldt onder meer schadeclaims te hebben ontvangen uit de Achterhoek en van de Hoge Veluwe. Akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle legde al uit dat de hete zon de planten verbrandt.

In korte broek naar het werk

Brancheorganisatie Evofenedex, dat zich inzet voor 15.000 logistiekbedrijven, raadt ondernemers aan te zorgen voor voldoende zonwering, een goede airconditioning, het inzetten van tropenroosters en dus ook voldoende water. Groothandel Wasco in Twello speelt daar direct op in. Woensdag mogen de medewerkers daar in korte broek naar het werk komen. Er zijn ook extra ventilatoren gehuurd en de lichtkoepels zijn voorzien van witte kalk, om de warmte beter buiten te houden.

Luister naar een bijdrage van Vera Eisink vanuit Twello:

Museum opent vroeger

Museum Het Pakhuis in Ermelo houdt een speciaal tropenrooster aan en opent zijn deuren vroeger. In plaats van om 10.30 uur kunnen bezoekers er al om 8.00 uur terecht, als de temperatuur nog niet zo is opgelopen.

Tips voor je huisdieren

Ook de dieren hebben het warm. Zorg continu voor voldoende drinkwater en creëer een schaduwplek voor dieren die buiten verblijven, zodat ze wat verkoeling kunnen vinden. Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) zet de tips voor honden, katten, konijnen en andere dieren op een rijtje.

Niet sproeien in Rivierenland

Vanaf woensdag mogen inwoners en bedrijven in de regio Rivierenland tot nader order niet meer sproeien met oppervlaktewater. Waterschap Rivierenland heeft de maatregel ingesteld om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden.

Appelsap voor paarden

Donderdag begint het NK Dressuur in Ermelo. De organisatie heeft overal op het terrein extra water- en schaduwplekken gecreëerd voor mensen en paarden. Speciale tenten zorgen ervoor dat het binnen zo'n 7 graden koeler is dan buiten. Ook zijn er nevelinstallaties, zodat de dieren en hun berijders na de wedstrijden kunnen afkoelen. Daarnaast raadt de organisatie aan om een scheutje appelsap toe te voegen aan het water voor de paarden. Dat spoort ze aan goed te drinken.

Hitteplan van kracht

Sinds maandag is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Het hitteplan omvat een aantal praktische tips om goed om te gaan met de hitte. Voldoende drinken, verkoeling zoeken, naar elkaar omzien en op de kwetsbare groepen in de samenleving letten horen daarbij.

Het wordt nog warmer

Wie 30 graden echt te veel van het goede vindt kan maar beter even wegkijken. Het wordt later in de week namelijk nog enkele graden warmer. Dat verwacht weerman Tom van der Spek van MeteoGroup. 'Het zou mij niet verbazen als het vrijdag bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen, afgerond naar boven, 37 graden wordt.'