Hitteblog dinsdag: KNMI gaat over op code oranje vanwege extreme hitte

Wie bedacht het hitteplan?

Het is voor sommigen nuttig en leerzaam, voor anderen betuttelend of overbodig, maar feit is: we hebben in Nederland het Nationaal Hitteplan. Bij de NPO-talkshow M schoof bedenker Werner Hagens aan om over zijn veelbesproken plan te praten.

Kijk het hier terug (vanaf 7 minuten)

Je denkt er misschien niet zo snel aan...

...maar als het fout gaat, zijn de consequenties vreselijk.

Denken we ook om de bijen?

Het spoor is heet

Oud Veluwse Markt

De Oud Veluwse Markt in Barneveld stopt aankomende donderdag om 14.00 uur, twee uur eerder dan gebruikelijk. Dat heeft de organisatie vandaag besloten. De reden is de voorspelde hitte. Donderdag kan het 34 of 35 graden worden. Voor bezoekers en marktkooplui worden extra watertappunten geregeld. 'We gaan ervan uit dat de meeste bezoekers donderdag 's ochtends vroeg vanaf 09.00 uur naar de markt komen', zegt organisator Hans Soeterboek.

NK Dressuur gewijzigd

Vanwege de warmte heeft de organisatie van het NK Dressuur in Ermelo vrijdag en komend weekend de programmering wat omgegooid, zodat er niet gereden hoeft te worden in de volle zon, tussen 12.00 en 18.00 uur. Dat bevestigt een woordvoerder van de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS).

Een aantal evenementen dat gepland stond op donderdag, is in zijn geheel geschrapt.

CODE ORANJE!

Het KNMI gaat over tot code oranje vanwege de hitte. Op de website van het KNMI is te lezen: 'Deze week is het tropisch warm. Met name donderdag en vrijdag worden zeer hoge temperaturen verwacht, landinwaarts en in stedelijke gebieden 35°C of hoger. Ook in de nachten blijft het zeer warm met minima rond 20 graden Celsius. Wees goed voorbereid. Zie ook het Nationaal Hitteplan van het RIVM.'

Alleen het Waddengebied blijft gevrijwaard van het KNMI-weeralarm.

Waar te zwemmen?

Zwemmen is verfrissend en lekker met dit warme weer. Maar pas wel op: niet alle watertjes, beken en plassen zijn hier geschikt voor. Er is kans op zwemmersjeuk, botulisme, blauwalg (dat er eigenlijk altijd groenig uitziet, dus laat je niet verrassen). In dit kaartje kun je precies zien waar je veilig kunt zwemmen - en waar niet.

Markt in Winterswijk stopt eerder

Bericht van de gemeente Winterswijk: 'Burgemeester en wethouders hebben ingestemd met het verzoek van het marktbestuur om de zaterdagmarkt van komende zaterdag 28 juli, vanwege de hitte om 14.00 uur te stoppen.'

Brand bij school Doetinchem

Er woedde dinsdagmiddag een klein brandje bij een school aan de Houtsemastraat in Doetinchem. Een bosschage stond in de fik, maar maar was snel geblust. Volgens een cameraman ter plaatse was de brand aangestoken en is er een signalement bekend van de dader(s).

Foto: RonV Media/Joost

Laat je hond niet zitten

Een hond werd deze dinsdag uit een snikhete auto gered in Epe. De eigenaar van het arme dier krijgt proces-verbaal van de politie. Een vrouw die tegenover de plek waar de auto geparkeerd stond aan het werk was, waarschuwde de politie. 'Ik zat binnen en keek uit het raam en zag ineens een hond vanuit de binnenkant van de auto aan het raam krabbelen', vertelt zij.

Meer lezen?

'Hitteplan is overdreven'

Gezondheidsinstituut RIVM overdrijft, door na een paar warme zomerdagen meteen een hitteplan uit de kast te halen. Dat zegt een woordvoerder van de seniorenorganisatie ANBO tegen NU.nl. De woordvoerder: 'Al die paniekverhalen. Het is toch logisch dat je vandaag geen winterjas aantrekt?.'

Afkoelen doe je zo

Volgens lokale media in Arnhem is dit ook een manier om af te koelen. En zeg nou zelf, drie minuten met -110 graden in je onderbroek staan zal je ongetwijfeld de benodigde koeling voor de rest van de dag verschaffen. Het is een oude manier van verkoeling zoeken en wordt wereldwijd toegepast. En dus ook in Gelderland.

Lees er hier meer over

En afkoelen is ook wat ze bij NEC - Kayserispor vanavond toejuichen: het publiek mag een flesje water meenemen. Normaal is dat niet toegestaan. Weten welke maatregelen, tips en andere dingen NEC heeft afgekondigd? Lees dan dit: Maatregelen N.E.C.-Kayserispor i.v.m. warmte

Grotere kans op smog

In het midden en oosten van het land neemt de kans op smog de komende dagen toe. Bij meerdere tropische dagen in korte tijd nemen de ozonconcentraties in het hele land toe. En dat leidt er weer toe dat de luchtkwaliteit 'slecht' wordt. Wie gevoelig is voor smog, doet er goed aan om in de namiddag en de avond binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken.

Pas op voor steile bodems

De droogte heeft er ook toe geleid dat de waterstand op diverse zwemlocaties gedaald is. De bodem kan vanaf de waterkant dan steiler aflopen dan normaal. Zo kun je sneller in te diep water terecht komen. Kinderen en ongeoefende zwemmers kunnen daardoor in problemen komen, waarschuwt de provincie.

Hond in snikhete auto

In Epe bevrijdde de politie dinsdagochtend een hond uit een snikhete auto. Buurtbewoners hadden de hond zien liggen in de auto en schakelden de politie in om hem eruit te halen.

Controle op veetransport

Inspecteurs van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) houden de omstandigheden bij de slachthuizen deze dagen extra goed in de gaten. Ze kijken naar de temperatuur in de transportwagens, de ventilatie en de hoeveelheid dieren die wordt vervoerd. Als het 35 graden of warmer wordt, gaat een vervoersverbod van start.

Stadsboerderij eerder dicht

Bij Natuurcentrum Arnhem komen met regelmaat klassen langs voor een leerzaam dagje over natuur en duurzaamheid. Via Facebook laat het natuurcentrum weten dat Stadsboerderij Presikhaaf in Arnhem-Noord en Stadsboerderij De Korenmaat in Arnhem-Zuid vanaf nu wat eerder sluiten: om 15.00 uur in plaats van om 16.45 uur. 'Dan gaan wij de dieren extra vroeg verzorgen, zodat ze 's middags lekker in de schaduw kunnen liggen.'

Water voor bezoekers Harderwijk

In Harderwijk staat woensdag een aantal medewerkers van Parkeerbeheer klaar met flesjes water. Bezoekers die per auto naar de stad komen en parkeren op P2 krijgen als 'gastvrij gebaar' een flesje water overhandigd. De actie komt van de 'gele rakkers', een team van 32 studenten dat zich inzet voor de gemeente.

Foto: ANP

Schademeldingen van boeren

Bij landbouwverzekeraar Vereinigte Hagel uit Smilde stromen de schademeldingen binnen. RTV Drenthe meldt onder meer schadeclaims te hebben ontvangen uit de Achterhoek en van de Hoge Veluwe. Akkerbouwer Bert Sloetjes uit Halle legde al uit dat de hete zon de planten verbrandt.

In korte broek naar het werk

Brancheorganisatie Evofenedex, dat zich inzet voor 15.000 logistiekbedrijven, raadt ondernemers aan te zorgen voor voldoende zonwering, een goede airconditioning, het inzetten van tropenroosters en dus ook voldoende water. Groothandel Wasco in Twello speelt daar direct op in. Woensdag mogen de medewerkers daar in korte broek naar het werk komen. Er zijn ook extra ventilatoren gehuurd en de lichtkoepels zijn voorzien van witte kalk, om de warmte beter buiten te houden.

Luister naar een bijdrage van Vera Eisink vanuit Twello:

Museum opent vroeger

Museum Het Pakhuis in Ermelo houdt een speciaal tropenrooster aan en opent zijn deuren vroeger. In plaats van om 10.30 uur kunnen bezoekers er al om 8.00 uur terecht, als de temperatuur nog niet zo is opgelopen.

Tips voor je huisdieren

Ook de dieren hebben het warm. Zorg continu voor voldoende drinkwater en creëer een schaduwplek voor dieren die buiten verblijven, zodat ze wat verkoeling kunnen vinden. Het Landelijk Informatiecentrum Gezelschapsdieren (LICG) zet de tips voor honden, katten, konijnen en andere dieren op een rijtje.

Niet sproeien in Rivierenland

Vanaf woensdag mogen inwoners en bedrijven in de regio Rivierenland tot nader order niet meer sproeien met oppervlaktewater. Waterschap Rivierenland heeft de maatregel ingesteld om water van de grote rivieren in het gebied te brengen en te houden.

Appelsap voor paarden

Donderdag begint het NK Dressuur in Ermelo. De organisatie heeft overal op het terrein extra water- en schaduwplekken gecreëerd voor mensen en paarden. Speciale tenten zorgen ervoor dat het binnen zo'n 7 graden koeler is dan buiten. Ook zijn er nevelinstallaties, zodat de dieren en hun berijders na de wedstrijden kunnen afkoelen. Daarnaast raadt de organisatie aan om een scheutje appelsap toe te voegen aan het water voor de paarden. Dat spoort ze aan goed te drinken.

Hitteplan van kracht

Sinds maandag is het Nationaal Hitteplan van het RIVM van kracht. Het hitteplan omvat een aantal praktische tips om goed om te gaan met de hitte. Voldoende drinken, verkoeling zoeken, naar elkaar omzien en op de kwetsbare groepen in de samenleving letten horen daarbij.

Het wordt nog warmer

Wie 30 graden echt te veel van het goede vindt kan maar beter even wegkijken. Het wordt later in de week namelijk nog enkele graden warmer. Dat verwacht weerman Tom van der Spek van MeteoGroup. 'Het zou mij niet verbazen als het vrijdag bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen, afgerond naar boven, 37 graden wordt.'