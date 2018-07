Liveblog: Vitesse is aangekomen in Roemenië voor de Europa League

Het zwarte vliegtuig, wel met Vitesse-logo, roept bij menigeen wat vragen op. Het is zwart en oogt alsof er al jaren niet mee gevlogen is. De jonkies Thomas Buitink en Mitchell van Bergen kijken enigszins bedenkelijk voordat ze instappen.

Tekst loopt door onder de foto:

Foto: Omroep Gelderland

Maar van binnen valt het mee.

Foto: Omroep Gelderland

De service is uitstekend en het toestelletje komt snel van de grond. “Dit gaat niet goed”, roept Bryan Linssen. Hij is één van de sfeermakers in deze groep, hoewel assistent-trainer Nicky Hofs en fysio Jos Kortekaas daarin ook belangrijk zijn.

Sfeermaker Linssen. Foto: Omroep Gelderland

De reis verloopt verder voorspoedig. Het vliegtuig is helemaal in Vitesse-stijl.

Foto: Omroep Gelderland

Na ruim vier uur wordt de landing ingezet en even later zetten de geelzwarten voet aan de grond op Roemeense bodem.

Foto: Omroep Gelderland

Met een bus wordt een afstand van ongeveer honderd meter overbrugd. Tijd om even wat te dollen voor Bryan Linssen.

Foto: Omroep Gelderland

En dan weer door de douane. Trainer Leonid Stutskiy blijft vrolijk; de Rus lijkt volslagen onverstoorbaar - een goede eigenschap voor een trainer.

Foto: Omroep Gelderland

Het gaat allemaal vlotjes op het mini-vliegveld van Constanta.

Foto: Omroep Gelderland

De spelers en staf stappen snel in de bus die hen naar hun hotel brengt. En dan is de reis volbracht.

Foto: Omroep Gelderland

Vertrek uit Duitsland

In een zwart vliegtuigje met clublogo vliegt Vitesse naar Roemenië

Foto: Omroep Gelderland

Het is vooral wachten. En dat is nooit leuk.

Foto: Omroep Gelderland

De bus van Vitesse meldt zich om 15.10 uur op vliegveld Weeze, net over de grens bij Duitsland. Bryan Linssen, met pet, is als één van de eersten de bus uit.

Foto: Omroep Gelderland

Ook Leonid Slutskiy is van de partij. De goedlachse trainer heeft al heel veel Europese wedstrijden meegemaakt als trainer van CSKA Moskou.

Foto: Omroep Gelderland

Bij het inchecken weten ze de uitslag al.

Foto: Omroep Gelderland

Vitesse hoeft niet in de lange rij van de douane, maar mag door een aparte ingang. Iedereen wordt wel gewoon gecontroleerd. Daarna gaat de reis beginnen. Het is een vlucht van vier uur.

FC Viitorul

Over de tegenstander Viitorul is niet zoveel bekend. De bekendste naam is met voorsprong Gheorghe Hagi, de beste Roemeense voetballer aller tijden met de fraaie bijnaam Maradona van de Karpaten.

Foto: Omroep Gelderland

Hagi richtte de club in 2009 op, werd in 2014 trainer en in 2017 werd Viitorul zelfs landskampioen. Maar de spelers hebben over het algemeen wat minder reputatie. Zie ook: Vitesse treft met Viitorul vooral veel jonge talenten

In tegenstelling tot de eredivisie is de Roemeense competitie al begonnen, maar Viitorul maakte een valse start. Er werd met 1-0 verloren thuis tegen een promovendus. Bij die wedstrijd brak noodweer uit en dat kan ook donderdag zomaar toeslaan. Iets om rekening mee te houden dus.

Foto: Omroep Gelderland

De weersvoorspellingen voor de komende dagen geven telkens temperaturen van rond de 28 graden, dus koeler dan Nederland. Maar niet droger: voor woensdag en donderdag wordt opnieuw flink onweer voorspeld.

Zie ook: Slechte generale voor Viitorul