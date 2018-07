Het wordt nog ietsje warmer: 37 graden

ARNHEM - Het is de eerste dag in een reeks van snikhete dagen: het wordt maximaal 34 graden. Maar, jawel, het wordt later in de week nog enkele graden warmer.

Dat verwacht weerman Tom van der Spek van MeteoGroup. 'Het zou mij niet verbazen als het vrijdag bijvoorbeeld in het Rijk van Nijmegen, afgerond naar boven, 37 graden wordt.'

Eerst even terug naar afgelopen nacht, toen het voor veel mensen ongetwijfeld weer flink puffen was. 'Zeer zwoel', in de woorden van Van der Spek. 'Op de officiële stations daalde de temperatuur naar zo'n 16 graden, maar in grote dorpen en steden is de temperatuur her en der niet eens onder de 20 graden gekomen. In mijn eigen tuintje kwam die met pijn en moeite tot 19,9 graden.'

Overal in Gelderland wordt het deze dinsdag tropisch warm. 'Met de hoogste temperaturen lokaal op de Veluwe en in de Achterhoek: op een enkel plekje 34 graden.' Er is veel zon en het blijft droog. Woensdag hetzelfde verhaal.

En dan de donderdag en de vrijdag. Dat zijn de warmste dagen. 'Ik denk dat we op veel plekken in de regio de barrière van 35 graden gaan passeren.'

Verkoeling

Zaterdag passeert er een storing met veel bewolking en enkele regen- en onweersbuien. Dat zorgt voor wat verkoeling. Het wordt 26 à 27 graden. Zondag is het droog en wordt het zo'n 27 graden. Oftewel: 'De zomer gaat gewoon door.'

