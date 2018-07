Duivense reddingshonden blijven in Italië voor nieuwe zoektocht

DUIVEN - Het team van Stichting Reddingshonden (RHWW) uit Duiven blijft nog even in Italië. De Italiaanse autoriteiten hebben gevraagd of de groep van zestien mensen en twaalf honden wil helpen zoeken naar een vermist 12-jarig Italiaans meisje. Eerder verleende de RHWW assistentie bij de zoektocht naar de vermiste Nederlander Koen van Keulen (17).

Het team uit Duiven arriveerde maandagochtend in Italië, maar toen was het lichaam van Koen al aangetroffen. Nu blijven de reddingshonden en hun begeleiders langer in het land om mee te zoeken naar de 12-jarige Iuschra Gazi, van wie sinds afgelopen donderdag ieder spoor ontbreekt.

Het meisje heeft autisme en verdween in de bosrijke omgeving van Serle, niet ver van Brescia. Volgens een lokale Italiaanse krant zoeken 285 mensen, onder wie duikers, rotsklimmers en speleologen, met man en macht naar het verdwenen meisje.

Lastig gebied

Louise Smits van de Duivense stichting zegt dat de Italiaanse autoriteiten het team maandagavond benaderden. 'Het is een bergachtig gebied met veel spelonken en tunnels, wat het zoeken lastig maakt. Ik heb vannacht contact gehad met het team en rond 6.00 uur zijn ze van start gegaan.'

Smits legt uit dat de reddingshonden niet op een geurspoor afgaan. 'Ze zoeken naar een vast object en komen het ons vertellen als ze iets of iemand gevonden hebben. Dat kan dus een willekeurig iemand zijn. Alles wat zit, ligt of hangt heeft een vaste geurbron en daar slaan de honden op aan. De honden gaan vandaag door tot het te heet wordt en er geen schaduw meer is. Daarna gaan ze vanaf een uur of 17.00 verder tot het donker wordt.'

