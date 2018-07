Arnhemse wijk eist maatregelen tegen straatracers, gemeente moet straten veilig maken

ARNHEM - In heel Gelderland heb je ze. Die buurten waar straatracers lak hebben aan medeweggebruikers en de maximumsnelheid compleet negeren. Buurtbewoners rond de Gelderse Rooslaan in Arnhem accepteren het niet langer. Na een zwaar ongeluk vorige maand zijn de bewoners dan ook een petitie gestart, die door honderden is ondertekend.

Maandagavond 25 juni, een Volvo botst in de wijk Malburgen-West zo hard tegen een scooter dat de twee berijders gelanceerd worden. Ze zijn zwaargewond naar het ziekenhuis overgebracht. Het is voor de bewoners de bekende druppel. Ze beginnen een petitie waarin ze maatregelen eisen. Binnen een paar weken wordt de petitie door 350 bewoners ondertekend.

Wijkbewoner Dries Gijsberts kan kort samenvatten waarom hij zo boos is: 'Dan komen ze met een gangetje van 60 op hun achterwiel, sjezen ze hier door de straat en rechts heeft geen voorrang meer, zo'n warboel is het'. Ook voor mede-initiatiefnemer Paula Sikkens is de maat vol: 'Er mag hier 30 gereden worden, maar van 50 tot 80 kilometer gaat het hier. Echt, het is vreselijk'

Begrip van wethouder

Maandag krijgt wethouder Roeland van der Zee de handtekeningen overhandigd. Hij zegt begrip te hebben voor de onrust: 'Het lijkt er op, en dat blijkt ook wel uit de vele handtekeningen en de vele klachten die wij binnen krijgen, dat er daadwerkelijk een probleem is. Dus daar moeten we wel iets aan doen.' Maar van der Zee wil eerst een uitgebreid onderzoek laten doen.

Ook de lokale fractie van de SP zegt er bovenop te zitten. 'Driehonderdvijftig mensen hebben de petitie ondertekend. De SP zal dan ook zorgen dat wij deze wethouder op de huid blijven zitten, zodat er ook heel snel een oplossing komt,' zegt SP-gemeenteraadslid Sarah Dobbe.

In september wil wethouder Roeland van der Zee een onderzoek laten doen naar de verkeersveiligheid in deze wijk. daarna besluit hij of en welke maatregelen genomen worden.

