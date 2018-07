Deel dit artikel:











Katje overgoten met brandstof. Wie doet zoiets? Foto: Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk

GROENLO - Medewerkers van de Dierenambulance Doetinchem/Winterswijk hebben maandagmiddag in Groenlo een katje opgehaald dat vermoedelijk overgoten of ondergedompeld is met een 'sterk ruikende op brandstof lijkende vloeistof'.

Het diertje is zo snel mogelijk gewassen om te voorkomen dat het zichzelf ging schoonlikken en zo de 'troep' binnenkreeg. Medewerkers van de dierenambulance plaatsten een foto van het katje op hun Facebookpagina. De eigenaar van het katje is inmiddels bekend en ingelicht. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52