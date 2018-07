Deel dit artikel:











Chihuahua in taxi naar bruiloft: kosten 400 euro Foto: Pixabay

BRUCHEM - Een ritje in een taxi van Bruchem naar Maastricht. Met als passagier een... chihuahua. Het gebeurde afgelopen weekend. Het dier was in het asiel beland na te zijn gevonden langs de A2.

'Ik werd gebeld door de dierenambulance', begint Wilma de Joode van dierenasiel De Bommelerwaard in Bruchem het opmerkelijke verhaal. 'Een chihuahua was gevonden bij tankstation De Lucht.' Er was een bus geweest en die mensen waren weggereden. 'En hun hondje liep daar nog.' De gewaarschuwde dierenambulance hoorde tijdens de rit naar het pompstation dat de hond deel uitmaakte van een trouwgezelschap dat onderweg was naar Maastricht. 'Het hondje was van de bruid', aldus De Joode op Radio Gelderland. Onderweg, voor een plaspauze, ging het mis. Een viervoeter zette het op een lopen. De Joode gaat verder: 'Het hondje werd gepakt, maar tijdens het zoeken hadden de mensen niet door dat een tweede hondje was weggelopen. Dus toen dat ene hondje terecht was, dachten ze dat beide hondjes in de bus zaten.' Plechtigheid gaat door, ook zonder hond Het gezelschap vervolgde de reis. Het gemis van de tweede chihuahua werd pas in Zuid-Limburg ontdekt. Maar een trouwerij is een trouwerij en zo'n plechtigheid gaat door. Met of zonder honden. De Joode: 'Toen werd ons gevraagd of we de hond konden brengen, maar dat ging natuurlijk niet. Zoveel mensen heb ik hier niet en ik moet ook gewoon werken.' Wat doe je dan als wanhopige bruid? Dan bestel je een taxi. En toen het taxibedrijf er zeker van was dat de (gepeperde) rekening zou worden betaald, kon de chihuahua op reis en worden herenigd met het vrouwtje. Van Bruchem naar Maastricht is een rit van bijna 150 kilometer. De Joode: 'Ik heb begrepen dat dit 400 euro heeft gekost.'

