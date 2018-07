Deel dit artikel:











Man in Zutphen vermist Foto: Omroep Gelderland

ZUTPHEN - De politie is sinds maandagavond op zoek naar een man van 30 jaar. Hij is blank, draagt een korte spijkerbroek, een groen shirt, blauwe schoenen, is kaal en heeft een ringbaard.

Geschreven door Mediapartner Radio Ideaal

De vrees bestaat dat de man zichzelf iets aandoet. De politie verzoekt publiek hem niet te benaderen, maar 112 te bellen. De man fietst rond op een groene herenfiets.