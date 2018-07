Deel dit artikel:











Kraanwagen kantelt en belandt in sloot Foto: Omroep Gelderland

HARSKAMP - Aan de Laarweg in Harskamp is maandagavond een kraanwagen in de sloot beland. De kraan stond in de berm om een auto te laten passeren en kantelde.

De kraanwagen moet met twee andere kraanwagens geborgen worden. De bestuurder raakte niet gewond bij het ongeval. De Laarweg is vanwege de berging afgesloten. Eerder op maandag kwam in Neede een vrachtwagen bij het keren in een greppel terecht en verloor op de A28 bij Nijkerk een vrachtwagen een lading fruit bij een eenzijdig ongeluk. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52