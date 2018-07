Loil heeft al veertig jaar een schuttersboog

DIDAM - Voor het veertigste jaar op rij is aan de Wehlseweg in Loil een boog gebouwd voor het schuttersfeest van schuttersgilde Loil-Vooruit. De boog maakt deel uit van de bogenroute van Didam; een evenement dat zondag officieel is toegevoegd aan de lijst van cultureel Immaterieel erfgoed.

'Dat is eigenlijk heel bijzonder', aldus 'ruiterkoning' Barry van Dulmen. 'Volgens mij is dit ook de oudste boog die er in Loil staat. Ik was nog een kind en ben er mee opgegroeid. Eerst was ik het kleine buurjongetje en nu ben ik de buurman die helpt met bouwen.'

Kijk hier naar de reportage:

De boog vertegenwoordigt volgens buurtbewoner Theo Bolder de saamhorigheid. 'Sommige mensen zijn op leeftijd en kunnen niet meer meelopen of 's avonds naar de zaal', vertelt Bolder. 'Op deze manier hebben we een traditie, zijn we toch bij elkaar en dan hebben we toch een soort van schuttersfeest.' Om die traditie nog jaren door te zetten, moet er volgens de oude garde jonge aanwas komen in het schuttersgilde. 'Daar zijn we volop mee bezig', stelt schutterskoning Luuk Jansen.

Jeugd is moeilijk warm te krijgen

De jeugd heeft de toekomst, maar die warm krijgen voor het schuttersleven vergt volgens de schutters de nodige moeite. 'Af en toe is het best moeilijk', zegt Jansen. 'Je moet het een beetje verleidelijk maken. Zodat als er een paar vriendjes bij gaan, de rest ook gaat.'

Volgens Bolder is het doorgeven van de traditie op de volgende generatie ook belangrijk: 'Het wordt eigenlijk met de paplepel ingegoten.'

Hij denkt dan ook dat de boog de tand des tijds kan doorstaan. 'Iedereen wil een steentje bijdragen aan de bogenroute en ik denk wel dat dat over veertig jaar ook nog is', besluit Bolder.

Zie ook: Wat doet een schuttersgilde?