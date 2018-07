Pas op: zwemmersjeuk bij het Bronsbergermeer in Zutphen

ZUTPHEN - De provincie Gelderland waarschuwt voor zwemmersjeuk in het Bronsbergermeer bij Zutphen. Ze komt met deze waarschuwing nadat er meerdere meldingen waren binnengekomen van zwemmers.

Zwemmersjeuk wordt veroorzaakt door een parasiet van watervogels. Deze parasiet komt via de uitwerpselen van watervogels in het water terecht. Als de larfjes met een zwemmer in aanraking komen, proberen zij de huid van de zwemmer binnen te dringen. De larfjes worden het lichaam onschadelijk gemaakt. Bij veel mensen ontstaat hierdoor een soort allergische reactie.

Hinderlijk, maar onschuldig

Zwemmers kunnen zelf de kans op huidirritatie met de parasiet verminderen door niet te zwemmen in de buurt van veel waterplanten of riet omdat daar veel larfjes kunnen zitten. Ook is het aan te raden na het zwemmen direct goed af te drogen en droge kleding aan te trekken.

Omdat de parasiet van nature voorkomt in oppervlaktewater blijft de kans altijd bestaan om zwemmersjeuk op te lopen. De aandoening is hinderlijk, maar verder onschuldig.