Vitesse mogelijk tegen Ricky van Wolfswinkel in Europa League

ARNHEM - Vitesse krijgt in de volgende ronde van de Europa Leauge mogelijk te maken met Ricky van Wolfswinkel.

De Arnhemmers moeten dan eerst afrekenen met het Roemeense FC Viitorul Constanta. In de volgende ronde wacht dan FC Basel of PAOK Saloniki. Die beide ploegen spelen in de kwalificatie voor de Champions League tegen elkaar. De verliezer schuift door naar de Europa League.

Basel is de ploeg van Ricky van Wolfswinkel, die in het seizoen 2016/2017 clubtopcorer was bij Vitesse en bovendien met twee doelpunten de bekerfinale tegen AZ besliste. Van Wolfswinkel speelde in de jeugd ook al voor de Arnhemse club, maar na één jaar in de hoofdmacht werd hij in 2009 verkocht aan FC Utrecht. PAOK Saloniki is een Griekse topclub, die vaak in opspraak is. De voorzitter liep vorig seizoen bij een wedstrijd met een pistool het veld op. PAOK oefende vorige week nog tegen De Graafschap en won met 2-1.

Vitesse trof in Europees verband één keer een Griekse opponent en dat liep goed af. AEK Athene werd in 1998 uitgeschakeld. In Arnhem werd het 3-1, de return eindigde in 3-3. Een Zwitserse tegenstander had Vitesse nog nooit. Wel werd in 2003 geoefend tegen Basel in Rheden. Dat eindigde in 1-1.