Droogte legt sporen van Tweede Wereldoorlog bloot

ARNHEM - De droogte die ons al weken in de greep heeft, heeft af en toe bijzondere neveneffecten; ze leggen onverwacht stukjes geschiedenis bloot.

Martijn Reinders is archeoloog en onderzoekt voornamelijk vondsten uit de Tweede Wereldoorlog. 'Ik ben sterk betrokken bij onderzoeken naar de Duitse linies in Gelderland', vertelt hij. Nu is er aan de oostelijke oever van de IJssel, ten noorden van de Westervoortse brug bij Arnhem, een zigzagstructuur gespot in het gras.

Een GIS-specialist (aardrijkskundige) van Geldersch Landschap en Kasteelen stuurde foto's van deze structuur naar Reinders, omdat hij er loopgraven in herkende. 'De foto's kwamen bij mij terecht en toen kon ik meteen vaststellen dat het crop marks van Duitse loopgraven uit de nadagen van de Tweede Wereldoorlog zijn. Ik ben er direct ingedoken. Het is een ontzettend bijzonder fenomeen; ik heb het nog nooit eerder gezien en ik doe al jaren onderzoek', vertelt de archeoloog.

'Na de Slag om Arnhem hebben de Duitsers de laatste linies gemaakt om de geallieerden tegen te houden. Nu we zien dat ze na 73 jaar nog steeds in de bodem aanwezig zijn, wordt die geschiedenis ineens heel tastbaar', legt Reinders uit. 'De grond bij die oever is onverstoord, waardoor de loopgraven nu makkelijk te zien zijn.'

Droogte onthult geschiedenis

De stukjes geschiedenis die nog ergens in de grond van de wereld verborgen zitten, worden door archeologen 'grondsporen' genoemd. En die sporen worden ineens heel zichtbaar wanneer het zo droog is als nu. 'De samenstelling van de textuur bij deze grondsporen is anders dan bij andere stukjes grond, aangezien die plekken ooit bewerkt zijn. Daarom groeien planten daar ook op een andere manier. Als het weer dan droog wordt, zie je een grove schets van wat ooit is geweest. Dan kom je in dit geval meteen een stukje dichter bij de oorlog', aldus Reinders.

Duitse soldaten lieten na het voor de geallieerden desastreuze verloop van de Slag om Arnhem in 1944, door jonge mannen, kilometers aan loopgraven, tankgrachten en andere versperringen en mijnenvelden aanleggen. Daarnaast werden er ook bunkers gebouwd.

Eerder dit jaar ging Omroep Gelderland in gesprek met een van de mannen die destijds de schop in de grond staken om de loopgraven voor de Duitsers te realiseren.

