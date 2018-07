Deel dit artikel:











Spoor van wit poeder door Klarendal in Arnhem Een tafeltje met een flinke poederlaag bij Sugar Hill. Foto: Roland Heitink

ARNHEM - Zondagavond is er niet alleen bij restaurant Sugar Hill aan de Klarendalseweg in Arnhem poeder gespoten uit een brandblusser, maar de daders hebben een spoor van het goedje getrokken door de wijk. Dit leegspuiten van poederblussers gebeurde vanuit een of meerdere auto's, allemaal in de wijk Klarendal, aan de rand van het centrum.

Mensen op terrassen leken het doelwit te zijn en ook mensen die toevallig buiten waren, kregen het witte goedje over zich heen. Twee mensen hebben zich met oogklachten gemeld in het ziekenhuis. De politie kreeg meldingen binnen uit de Steenstraat, Velperweg, Hoflaan en Klarendalseweg. In de laatste straat werd er bluspoeder gespoten naar een terras van restaurant Sugar Hill. Ook werden daar eieren naartoe gegooid. Zie ook: Terras restaurant Arnhem besmeurd: 'Geen idee wie het gedaan heeft en waarom' Verschillende meldingen De politie heeft op vier plaatsen onderzoek gedaan en volgens een bewoner heeft ook de brandweer daaraan meegeholpen. Een woordvoerder van de politie meldde dat er nog geen aangiftes binnen zijn, maar neemt de zaak hoog op. De politie heeft verschillende meldingen binnengekregen, zoals over bijvoorbeeld de auto('s) waar het poeder uit werd gespoten. Er is dus vooral veel onduidelijkheid. De politie tast dus nog in het duister over de daders of de aanleiding en hoopt dat getuigen zich melden via 0900-8844. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52