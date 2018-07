Dove man met hard voorwerp in gezicht geslagen; verdachte nog vast

RHENEN - Een 63-jarige man uit Neder-Betuwe zit sinds zaterdag vast voor de mishandeling van een dove man uit Ede, diezelfde dag. Een verkeersconflict zou de aanleiding zijn. De verdachte meldde zich zelf bij de politie in Tiel.

De mishandeling gebeurde rond 14.30 uur op een parkeerplaats aan De Brakken in het centrum van Rhenen. Zowel het 28-jarige slachtoffer als de verdachte reed in een auto. De dove man werd met een hard voorwerp in het gezicht geslagen door de verdachte. Het zou om een stalen pijp gaan, maar dat wil de politie niet bevestigen.

Het slachtoffer raakte bij de mishandeling gewond en moest voor behandeling naar het ziekenhuis. Hij is inmiddels weer thuis, vertelde een woordvoerder van de politie tegen Omroep Gelderland.