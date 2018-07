Wie kan van de Hop van Gerard een biertje brouwen?

ELST - .

Sinds een paar jaar ben ik als hobby Hop aan het telen. De eerste oogst is in 2017 geplukt, maar wie kan daarvan proberen een biertje te produceren? Dit jaar (2018) zal hopelijk de oogst flink groter zijn door de uitwas van de planten. Ik zoek daarom iemand die bier brouwen als hobby heeft en die van de verschillende hop-soorten een eindproduct te maken. Als het goed lukt kunnen we wellicht voor een langere tijd samenwerken.

Bent u de bierbrouwer die Gerard zoekt? Wellicht drinken jullie in de toekomst wel een samen gemaakt biertje! Laat hieronder uw reactie achter.