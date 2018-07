Deel dit artikel:











Man in been geschoten in Arnhem Foto: Google Street View

ARNHEM - Bij winkelcentrum Presikhaaf in Arnhem is zaterdag rond middernacht een man in zijn linkerbeen geschoten. Dat meldt de politie maandag.

Twee mannen die op de Lange Wal richting parkeerplaats Kramersgildeplein liepen, hadden ruzie met elkaar. Omstanders susten die ruzie, waarna de twee richting het Chinese restaurant bij winkelcentrum Presikhaaf liepen. Daar werd op straat een Arnhemmer van 50 in zijn linkerbeen geschoten. De verdachte is een Arnhemmer van 47. Hij meldde zich later op het bureau en is aangehouden. De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u opmerkingen of aanvullingen op dit bericht? Mail dan met de redactie: omroep@gld.nl. Of stuur ons direct een WhatsApp-bericht: 06 - 220 543 52