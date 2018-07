Waarom ligt er nog steeds zo'n rommel in Nijmegen?

NIJMEGEN - De Vierdaagse en de festiviteiten die daar onlosmakelijk aan verbonden zijn, zijn tot de teleurstelling van veel enthousiaste feestgangers alweer voorbij. Maar er is nog wel iets wat aan de Vierdaagse herinnert; er ligt nog steeds rommel op straat.

Plastic bekertjes met opgedroogde bierdruppels, verwelkte gladiolen en balletjes zilverpapier van de broodjes gyros waar de stappers massaal van hebben genoten, dwalen nog steeds door de stad. Zaterdagochtend, de eerste ochtend na het einde van de Vierdaagse, is schoonmaakbedrijf Dar meteen aan de slag gegaan om de stad op te schonen.

Op die dag gingen de ploegen al om 5.00 uur met bezems en schoonmaakwagens de deur uit. In totaal staken 70 tot 80 medewerkers hun handen uit de mouwen om de enorme troep te lijf te gaan. Maar omdat er nog een hoop podia stonden, waarop tijdens de Vierdaagsefeesten artiesten de feestgangers hebben vermaakt, was een hoop vuilnis nog onbereikbaar. En die rommel waart nog steeds door Nijmegen.

'Helemaal tot aan de Waalkade gewaaid'

'Ik was zaterdagochtend zelf ook in de stad om een kijkje te nemen', vertelt Michelle Stuiver van Dar. 'Je merkt gewoon dat bepaalde plekken lastig te bereiken zijn. De podia werden in de loop van het weekend afgebroken. Bij ieder podium dat werd opgeruimd, kwam er weer nieuw vuilnis tevoorschijn. Al dit vuil dat is blijven liggen, is met de wind door de stad gewaaid - helemaal tot aan de Waalkade.

Stuiver denkt dat Dar nog wel de hele week nodig heeft om de stad helemaal schoon te krijgen. Elke dag worden zo'n 60 mensen ingezet.