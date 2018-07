Annemiek van Vleuten even terug in Wageningen: Heerlijk

WAGENINGEN - Annemiek van Vleuten is na haar successen in de Giro Rosa en La Course even terug thuis in Wageningen.

"Heerlijk! Zo lekker om in mijn eigen bed te slapen en even na te genieten. Lekker wakker worden en geen druk vandaag. En nu lekker fietsen met fans hier. Ik heb gemerkt dat de mensen hier in Wageningen hebben meegeleefd. La Course was nog belangrijker dan de Giro, dat had meer impact."

Van Vleuten kan nu nog even ontspannen, maar niet lang. "Eerst nog even genieten, maar dan gaat de knop weer om. Ik ga deze week alweer bovenop een berg in Italië zitten. Dat heeft vorige ook goed gewerkt voor mij. En nu voor het wereldkampioenschap eind september in Innsbrück."