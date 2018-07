Deel dit artikel:











Plofkraak bij Rabobank in Rossum Foto: Bart Meesters

ROSSUM - Aan de Burgemeester van Randwijckstraat in Rossum (gemeente Maasdriel) is in de nacht van zondag op maandag een plofkraak gepleegd.

Doelwit was een geldautomaat van de Rabobank op de parkeerplaats bij supermarkt Coop. De daders hebben geen geld buitgemaakt, meldt de politie. Buurtbewoners werden rond 2.30 uur opgeschrikt door een harde knal. Er is veel schade, in de omgeving liggen veel onderdelen van de flappentap verspreid. Het gebouwtje is inmiddels dichtgetimmerd. Er kan dus voorlopig geen geld gepind worden.