Nationaal hitteplan actief: drink voldoende en draag dunne kleding

Volgens MeteoGroup ligt de temperatuur in Gelderland de komende dagen boven de 30 graden. Vrijdag kan het plaatselijk 35 graden worden. 's Nachts wordt het niet veel koeler dan een graad of 20.

Het RIVM adviseert deze maatregelen:

Voldoende drinken;

Dunne kleding dragen die wel enige bescherming biedt tegen verbranding door de zon;

Zonnebrandcrème aanbrengen op de huid;

In de schaduw blijven;

Lichamelijke inspanning in de middag beperken;

Houd de woning koel door tijdig gebruik van zonwering, ventilator of airconditioning;

Let extra op mensen in je omgeving die zorg nodig hebben.

Verpleeghuizen hielden de bewoners al extra goed in de gaten. Zo ook in woon-zorgcentrum Drie Gasthuizen in Arnhem, blijkt uit deze reportage:



Zie ook: Kwik komt vanaf dinsdag iedere dag boven de 30 graden uit