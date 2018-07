Reddingshonden Duiven nog onderweg naar Italië

DUIVEN - De Stichting Reddingshonden RHWW in Duiven is met twaalf mensen en zestien honden onderweg naar het Gardameer in Italië. Het team helpt bij de zoektocht naar de vermiste Koen van Keulen (17) uit Soest.

De stichting is in de arm genomen door familie van de jongen. 'We hebben zojuist contact gehad: ze moeten nog een kleine 300 kilometer', zegt Louise Smits van de RHWW maandagmorgen.

Koen verdween in de nacht van donderdag op vrijdag na een stapavond met vrienden. Toen ze naar de camping teruggingen, stapte hij een bushalte later uit dan zijn vrienden. Er is sindsdien niets meer van hem vernomen. 'We hebben kaarten gemaakt van het gebied', vertelt Smits. 'Binnen een straal van 5 kilometer gaan we zoeken.'

Het team blijft in elk geval tot en met zaterdag in Italië. 'Tenzij hij eerder wordt gevonden, dan komen we eerder terug.'

