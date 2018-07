Het is weer zomer: tijd voor Ome Joop's Tour

ARNHEM - Daar is ie weer: Ome Joop's Tour! Deze maandag start de jaarlijkse jeugdronde door Nederland, voor basisschoolkinderen die anders niet op vakantie kunnen.

De Tour van Ome Joop is een 10-daagse fietstocht voor jongens en meisjes vanaf 10 jaar. Om mee te mogen doen, moet het kind nog op de basisschool zitten en niet op vakantie gaan. De Tour is populair, want ieder jaar zijn er veel meer aanmeldingen dan er plaats is. Kinderen met een GelrePas zijn gegarandeerd van deelname. Wethouder Roeland van der Zee geeft het startsein.

Behalve dat de Tour heel gezellig is, worden er ook wedstrijdjes gedaan: sprinten, juist heel langzaam fietsen en behendigheidsritten. Hiermee zijn, net als in de Tour de France, heuse truien te verdienen. Een groene trui, gele trui, regenboogtrui en bolletjestrui.

De kinderen hebben ook nog een leuk uitje voor de boeg. Ze mogen gratis naar de wedstrijd Vitesse-Viitorul. Dat is de eerste wedstrijd in de Europa League.

Wel warm om te fietsen

Het is deze week wel de week van de hittegolf, dus de organisatie houdt elke dag topoverleg met medici in verband met de hitte en kijkt wat verantwoord is.

Er doen dit jaar 140 kinderen mee en de Tour wordt door ruim 70 vrijwilligers georganiseerd. De route gaat van Arnhem naar Ulft, dan naar Deventer, Hellendoorn, Hoogeveen, Groningen, dan met een bijzondere trein, namelijk een historische 'Hondekop' naar Den Bosch, Loon op Zand, Oss, Rhenen en de aankomst is op 1 augustus weer in Arnhem.

Luister naar de bijdrage van Matthijs Holtrop, onze verslaggever ter plaatse, in Goedemorgen Gelderland: