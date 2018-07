Uitslaande brand in bedrijfsverzamelgebouw Nijmegen

De brand werd rond 1.45 uur gemeld en werd vrij snel opgeschaald naar een 'zeer grote brand'. Inmiddels is de brand onder controle. Er wordt nog wel nageblust.

Misselijkheid

De brand woedde in een bedrijfsverzamelgebouw, waar ook Autoparts Nijmegen gevestigd is. De rook trok over de nabijgelegen woonwijk Heseveld en bleef laag hangen. Enkele bewoners meldden dat ze misselijk wakker werden van de geur die door de brand ontstond. Wat de oorzaak van hun misselijkheid is, is niet bekend.

De brand werd bestreden met meerdere blusvoertuigen en twee hoogwerkers. Rond 03.00 uur meldde de Veiligheidsregio dat er nog weinig rookontwikkeling was en dat er alleen nageblust werd.