Terras restaurant Arnhem besmeurd: 'Geen idee wie het gedaan heeft en waarom'

Rond 23.15 uur kwam een auto met meerdere mensen erin aanrijden. Binnen enkele seconden werd een brandblusser leeggespoten en werden rauwe eieren naar het terras gegooid. Het terras zat toen nog vol bezoekers. Een van hen kreeg een ei op zijn hoofd. Het restaurant gaat aangifte doen, want er is schade aan het meubilair. Onbekend is hoe groot de schade is.

'Grappenmakers'

Op Facebook staat dat het restaurant later opengaat, 'omdat wat grappenmakers het leuk vonden om een poederblusser leeg te spuiten.'

Waarom de groep het op het terras had voorzien, is niet bekend. Eigenaar Werry van Leeuwen heeft geen idee wie zoiets zou doen. 'We hebben geen ruzie met klanten of wie dan ook. Maar willen graag weten wie het gedaan heeft en waarom. Dus we hopen dat er mensen zijn die meer weten of getuige waren.' Deze mensen kunnen zich melden bij de politie.

Schade loopt op

Volgens medewerkers van het restaurant kan de schade nog erg oplopen. 'In de poederbrandblusser zitten bepaalde stoffen en zout. Dat zout trekt de elektrische apparatuur in en dat is niet altijd schoon te krijgen.' Het zout trekt weer vuil en vocht aan. Ook een groot deel van het voedsel kan het restaurant weggooien. 'We hebben een open keuken en veel open voedsel, alles met een korrel poeder gaat zo de prullenbak in.'