Overvaller op blote voeten berooft snackbar Wijchen

WIJCHEN - De man die zondagavond in winkelcentrum Zuiderpoort in Wijchen een snackbar heeft overvallen, deed dat op blote voeten. Dat meldt de politie.

Hij bedreigde het personeel met een vuurwapen of iets wat daarop leek en dwong het personeel zo om de kassalade te legen in een plastic tas. Daarop ging hij er op zijn blote voeten met de buit vandoor.

De politie zoekt getuigen van de overval. De dader is ongeveer 1.70 meter lang, heeft een smal postuur, een blanke huidskleur en bruine of grijze wilde krullen. Hij is tussen de 50 en 60 jaar oud en droeg kleding met lange mouwen, een spijkerbroek, maar dus geen schoenen.