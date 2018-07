Verdachte van zware mishandeling meldt zich bij politie

TIEL - De verdachte van een ernstige mishandeling in Rhenen heeft zich gemeld op het politiebureau in Tiel. Het gaat om een 62-jarige man.

Zaterdag raakte een 28-jarige inwoner van Ede gewond bij een mishandeling aan De Brakken, in het centrum van Rhenen. Volgens De Gelderlander is het slachtoffer een dove man die met een stalen pijp in zijn gezicht werd geslagen.

De dove man zat in zijn auto en zou een andere automobilist niet genoeg ruimte hebben gegeven toen die achteruit wilde rijden. Dat viel helemaal verkeerd, waarna de heetgebakerde man de dove man met een stalen pijp toetakelde.

Geen telefoon

Het duurde even voordat het slachtoffer door hulpdiensten werd geholpen, omdat hij moeilijk communiceert. Hij had ook geen telefoon om zelf de politie in te schakelen. Uiteindelijk is de Edenaar alsnog met de ambulance naar ziekenhuis Gelderse Vallei gebracht.

De politie verspreidde een signalement van de dader en zondagmiddag meldde zich dus een man op het politiebureau.