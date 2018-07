Fietser en scooterrijder gewond bij botsing in Nijmegen

NIJMEGEN - Bij een ongeluk in Nijmegen zijn zondag aan het begin van de avond een fietser en een scooterbestuurder gewond geraakt.

De bestuurders kwamen rond 19.30 uur met elkaar in botsing op de Van Cranenborchstraat. Beiden zijn meegenomen naar het ziekenhuis.

De politie heeft de situatie rond het ongeluk in kaart gebracht met een drone. Tijdens het onderzoek was de straat afgesloten voor ander verkeer. Over de oorzaak van het ongeluk is nog niets bekend.