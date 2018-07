IJsjes en limonade voor ouderen vanwege warm weer

Al sinds 18 juni is het nationaal hitteplan actief. En dat betekent dat mensen worden opgeroepen meer te drinken, dunne kleding te dragen, activiteiten op het heetst van de dag te beperken en in de schaduw te blijven. Het RIVM wil daarmee vooral problemen voor ouderen, mensen in zorginstellingen, chronisch zieken en mensen met overgewicht beperken.

Prikkelbaar

Verpleeghuizen in Gelderland geven vaak een eigen, extra invulling aan het hitteplan door ijs, bouillon en limonade aan te bieden. De ouderen zijn erg te spreken over de maatregelen. 'Je vergeet heel snel om goed te drinken. Dan is het fijn als de verzorgers dit allemaal goed in de gaten houden.'

'Zout en voldoende vocht zijn heel belangrijk voor ouderen in deze warme dagen', legt woonzorgmanager Wilma van Arragon van de DrieGasthuizenGroep uit.

De maatregelen zijn ook bedoeld om irritaties te voorkomen. 'Mensen zijn door de warmte prikkelbaarder en sneller moe', weet verzorgende Renee van Dijk.

Bekijk de reportage:

Zie ook: Kwik komt vanaf dinsdag iedere dag boven de 30 graden uit