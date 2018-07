Dat wordt bukken in Buren: onkruid bestrijden mag niet meer met chemische middelen

BUREN - Wie een volkstuin heeft, moet regelmatig de strijd aanbinden met onkruid, insecten en ziektes. De gemeente Buren maakt die strijd lastiger. De inzet van chemische bestrijdingsmiddelen is daar binnenkort niet meer toegestaan. De middelen veroorzaken bodemvervuiling.

In de gemeentelijke volkstuinen van Buren is het gebruik van chemische middelen per 1 januari 2019 verboden. Onkruid moet met de hand uit de grond worden getrokken. Ziekten en plagen zijn te beperken door aangepaste teelt met andere plantensoorten, stelt de gemeente.

Buren neemt het verbod op in nieuwe huur- en gebruiksovereenkomsten van volkstuinen. Particulieren die een tuin huren van de gemeente, krijgen hierover bericht. Bij de volkstuinen komen ook borden te staan die gebruikers erop wijzen.

Sinds 2016 mogen hoveniers in Buren al geen chemische onkruidbestrijdingsmiddelen meer inzetten.