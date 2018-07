Van der Poel en Terpstra oppermachtig op NK mountainbike in Apeldoorn

APELDOORN - Mathieu van der Poel heeft het NK mountainbike in Apeldoorn gewonnen. Hij reed solo naar zijn derde Nederlandse titel van dit jaar, na zeges bij het NK veldrijden en het wielrennen op de weg.

Nooit eerder wist een Nederlandse beroepsrenner dat in één jaar te presteren. In Apeldoorn won Van der Poel met overmacht. Ook een val kon de 23-jarige alleskunner niet stoppen.

Hans Becking was 'best of the rest' en Michiel van der Heijden stond op de laagste tree van het erepodium.

Gebroken vinger

Bij de vrouwen was Anne Terpstra voor de vijfde keer de beste. De 27-jarige Terpstra was veel te sterk voor de concurrentie, van wie Anna van der Breggen tweede werd. Zij rijdt normaal gesproken wegwedstrijden en was vorige week nog tweede bij La Course, de Franse wedstrijd die werd gewonnen door de Wageningse Annemiek van Vleuten.

Terpstra won de Nederlandse titel ook al van 2013 tot en met 2016. Vorig jaar was Anne Tauber Terpstra te vlot af, maar Tauber moest dit jaar afzeggen vanwege een gebroken vinger.