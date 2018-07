Nieuw Arnhems mode-evenement trekt 25.000 bezoekers

Het ruilen van de kleding past helemaal in het thema van State of Fashion: duurzaamheid. Hoe wordt mode gemaakt en hoe kan dat duurzamer? Zo waren er gerecyclede jurken te zien, gemaakt van plastic. Ontwerpers als Vivienne Westwood en Stella McCartney leverden ook bijdragen.

Bekijk de reportage (tekst gaat verder onder de video)

De ruilbeurs heeft een handig systeem. Deelnemers leveren hun kleding in bij een balie en krijgen voor het aantal ingeleverde stukken knopen. 'Ik heb al een jasje gevonden en verder vooral kleding voor mijn dochter', zegt een vrouw terwijl ze de paarse blazer omhoog houdt.

'We hadden het niet gepland om hier vandaag naartoe te komen, maar ik vind duurzaamheid belangrijk en dus heb ik snel mijn kast leeggehaald.' En een andere deelnemer: 'Ik koop eigenlijk bijna geen nieuwe kleren meer.'

Kers op de taart

Het mode-event is de opvolger van de Arnhemse ModeBiënnale. Daar werd in 2014 na twee geflopte edities de stekker uit getrokken.

De organisatie had voordat het evenement begon een doelstelling van 25.000 bezoekers. 'Dat aantal is gehaald,' zegt Esther Muñoz Grootveld van State of Fashion. Met als kers op de taart dit weekend. 'Zaterdag waren er honderden mensen op het terrein. Dit is het drukste weekend van het evenement.'

Melkfabriek opruimen

Meer dan anderhalve maand mode in Arnhem is voorbij. En nu? Muñoz Grootveld: 'We gaan de Melkfabriek opruimen en het evenement evalueren. Het is de bedoeling dat in 2022 weer een nieuwe State of Fashion wordt gehouden.'

In oktober komt er sowieso een nieuwe kledingruilbeurs in Arnhem.