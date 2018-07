Kwik komt vanaf dinsdag iedere dag boven de 30 graden uit

WAGENINGEN - Het wordt komende week tropisch in onze provincie. Ook de weersvoorspelling, zondag, laat alleen maar stralende dagen zien. Regen valt er amper.

De minst mooie dag, komende week, is maandag. Als je überhaupt al over 'minst mooie' mag spreken. Dan komt het kwik namelijk al in de buurt van de 30 graden, maar de dagen erna is het steeds 30 graden of meer in Gelderland.

De tekst gaat verder onder de weersvoorspelling voor komende week.

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag Apeldoorn 29 32 32 33 34 Arnhem 29 32 32 33 34 Doetinchem 30 33 33 34 33 Ede 29 32 32 33 34 Harderwijk 28 30 30 31 32 Nijmegen 29 33 33 34 34 Tiel 29 31 31 32 32 Winterswijk 30 33 33 34 33 Zutphen 29 32 32 33 34

Er is volgende week in Gelderland sprake van een hittegolf. Voor de goede orde: dan moet het vijf dagen achtereen 25 graden of meer zijn, met drie dagen lang 30 graden of meer (tropisch). Dat gaan we, kijkend naar bovenstaand overzicht, makkelijk halen.

